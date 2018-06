Fibra na roupa do pai pode ser de tela

Os peritos do Instituto de Criminalística (IC) encontraram micropartículas de fibra de náilon grudadas na bermuda que Alexandre Alves Nardoni, de 29 anos, vestia no dia 29 de março, quando sua filha Isabella de Oliveira Nardoni, de 5, foi arremessada do 6º andar do Edifício Residencial London, na Vila Isolina Mazzei, zona norte da capital. O material é compatível com o que existe na tela de proteção da janela dos quartos do apartamento. Acompanhe cada passo da investigação Veja mais imagens do apartamento O relatório do inquérito do crime está praticamente concluído. A polícia espera o resultado oficial dos laudos para indiciar e pedir a prisão preventiva do casal, o que deve ocorrer ainda nesta semana. Os investigadores não têm dúvidas de que eles eram os únicos adultos no apartamento na noite do crime. Agora, os peritos fazem análise comparativa para ter certeza de que os fios achados na roupa de Alexandre têm a mesma origem dos fios da tela da janela do 6º andar. Trata-se de um exame "genético" das fibras. Os peritos esperam concluir a análise hoje para enviar o resultado aos investigadores, que farão a interpretação do fato. O advogado Rogério Neres de Souza, um dos defensores do casal, minimizou o fato. "Não quero comentar porque é extra-oficial, mas não vejo nada demais na informação, já que muitas testemunhas viram Alexandre tentando ouvir o coração de Isabella." O IC já concluiu que as manchas encontradas no lençol, no colchão e na sala do apartamento número 62 realmente são de sangue. Também já fez o seqüenciamento do DNA de Isabella. Resta saber se o sangue encontrado na blusa e na calça da madrasta Anna Carolina Trotta Peixoto Jatobá, de 24 anos, é de Isabella. A comparação entre o DNA da garota e o sangue encontrado na roupa começou a ser feita ontem - e também deve ficar pronta hoje. Muitas das manchas encontradas no apartamento e no carro de Alexandre não tinham material suficiente para realização do teste de DNA. "Mas o fato de um exame não dar positivo, não significa que a amostra analisada não era sangue, pois em muitos casos o material colhido é insuficiente para realização de um exame", disse um perito ouvido pelo Estado. Análise necroscópica do corpo da vítima feita por peritos do Instituto Médico-Legal (IML) mostra que há lesões internas no corpo de Isabella, compatíveis com a queda. Sabe-se que ela foi agredida e asfixiada antes de ser jogada. ISOLAMENTO Ontem foi dia de movimentação na casa dos Nardoni, na zona norte. Duas cartas de populares foram jogadas na garagem da casa onde estão Alexandre e Anna Carolina. No portão e no chão da garagem, cinco inscrições a lápis acusavam o casal: "Assassinos". COLABORARAM CARINA FLOSI e VITOR HUGO BRANDALISE