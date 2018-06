Ficha Limpa, com caso Jader, fechou o ano do tribunal O julgamento do recurso de Jader Barbalho (PMDB-PA) contra a Lei da Ficha Limpa praticamente fechou o ano do Supremo Tribunal Federal (STF). Com uma vaga aberta e um clima conturbado pelos embates em torno da nova lei, nenhum ministro quer incluir em pauta processos polêmicos que estão na fila. Até porque, dizem, há chances de se depararem com novo empate, como ocorreu com a Ficha Limpa.