Ficha limpa ganha urgência e pode ser votada no Senado

"É possível que o Ficha Limpa seja votado amanhã (hoje) no plenário. Vamos ter de fazer acordo e negociar um calendário para votação do pré-sal", afirmou o líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR). Antes do Ficha Limpa, o líder quer votar quatro medidas provisórias que trancam a pauta do Senado, incluindo a que estabelece salário mínimo de R$ 510 e a que dá reajuste de 7,71% aos aposentados.

A questão de ordem para que o Ficha Limpa seja votado em sessão extraordinária na frente dos projetos do pré-sal, que têm urgência, foi apresentada pelo líder do PSDB no Senado, Arthur Virgílio Neto (AM).

Mas o líder do DEM, senador José Agripino Maia (RN), disse ser "pouco provável" que dê para votar o Ficha Limpa ainda hoje no plenário. / EUGÊNIA LOPES