Fichário de informantes não será aberto ainda Nem todo o material recolhido no Palácio da Polícia na cidade de Santos pelo Arquivo do Estado será aberto de imediato para a consulta do público. Do total de quase 450 caixas de documentos que foram transferidas para o Arquivo Público do Estado, na capital paulista, cerca de 150 delas ainda estão sendo submetidas a análise.