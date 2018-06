Ficou offline? Veja as notícias que foram destaque no feriadão

Ministra se compara a trabalhador escravo

Na quinta-feira, 2, a ministra dos Direitos Humanos, Luislinda Valois falou sobre um requerimento no qual compara sua situação com a de um trabalhador escravo por ter parte do salário glosado pela lei do abate teto. A ministra diz que é seu direito receber o valor integral para trabalhar como ministra porque o cargo lhe impõe custos como se “vestir com dignidade” e “usar maquiagem”.

Ela não se arrepende de ter comparado seu caso ao trabalho escravo. “Todo mundo sabe que quem trabalha sem receber é escravo”, diz. No requerimento, Luislinda pede ao governo para receber os dois valores sem cortes, o que lhe garantiria R$ 61 mil todo mês.

Jovem é morta durante carona em Minas Gerais

O corpo da jovem Kelly Cristina Cadamuro, de 22 anos, foi encontrado na quinta-feira, 2, próximo da cidade de Frutal, no Triângulo Mineiro. Kelly foi morta ao dar carona para um desconhecido. Ela entrou em um grupo de caronas no WhatsApp para reduzir os gastos com viagens e economizar dinheiro para o casamento, segundo seus familiares. O acusado de matar a jovem confessou o crime e foi preso.

Cientistas descobrem cavidade no interior de pirâmide do Egito

Também na quinta, um estudo publicado na revista Nature mostrou que a pirâmide de Quéops, no Egito, uma das sete maravilhas do mundo antigo, escondia há 4.500 anos uma grande câmara em seu interior.

Segundo os pesquisadores, a cavidade é "tão grande como um avião de 200 lugares". Essa foi a primeira descoberta de um novo e importante espaço dentro do monumento desde o século 19.

Namorado de Fátima Bernardes causa repercussão na internet

Na sexta-feira, 3, o novo "namorado" da apresentadora da TV Globo Fátima Bernardes virou assunto. Fátima foi fotografada com o suposto companheiro em um shopping no Rio. O casal não escondeu a proximidade e andou de mãos dadas e abraçado. Filiado ao PDT, Túlio Gadelha tem 29 anos e criticou a Globo diversas vezes em suas redes sociais.

Redação do Enem surpreende e atrasados viram memes na internet

No domingo, 5, candidatos realizaram as primeiras provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O primeiro dia do teste teve 30% de abstenção, segundo o MEC. A correria para encontrar os portões abertos e a decepção dos atrasados foram, mais uma vez, motivo para memes nas redes sociais. Nesta edição, o tema da Redação, 'Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil', surpreendeu os candidatos.