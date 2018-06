Fila da CNH chega a 7 h no Poupatempo Os motoristas que tentaram, ontem, fazer o licenciamento do carro, renovar ou tirar a segunda via da Carteira Nacional de Habilitação nos postos do Poupatempo em São Paulo tiveram de enfrentar até sete horas na fila. No último dia de funcionamento do ano, as unidades ficaram lotadas desde as 7 horas. Nas três unidades do Poupatempo na capital são realizados, em média, 40 mil atendimentos por dia.