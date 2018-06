Filha de chineses está sumida desde domingo A polícia procura uma menina de 10 anos, filha de chineses que vendem souvenirs na Feira de São Cristóvão (zona norte do Rio), e que desapareceu na noite de domingo. Testemunhas disseram ao delegado Tullio Pelosi que Mariana Zeng foi vista com um catador de latas. Até a noite de ontem, ele não havia sido identificado. Policiais fizeram buscas na tentativa de localizar o catador. Os pais da menina moram no Brasil há mais de dez anos e ela nasceu no Rio. O cônsul chinês Li Baojun esteve na delegacia e está ajudando o casal, que não fala português.