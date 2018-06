Filha de ex-ministro do TSE vira ré em processo O presidente do Tribunal do Júri de Brasília, juiz Sandoval Gomes de Oliveira, aceitou a denúncia do Ministério Público contra a arquiteta Adriana Villela, acusada de matar o pai, o ex-ministro do TSE José Villela, a mãe, Maria Carvalho Mendes Villela, e a empregada do casal. Com a aceitação da denúncia, Adriana passa a ser ré no processo. Ela nega a autoria dos crimes.