Filha de Lula tem apartamento roubado em Florianópolis

Ladrões invadiram na noite de sexta-feira, 2, o apartamento de uma filha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e furtaram alguns objetos pessoais. O roubo ao apartamento da jornalista Lurian Cordeiro Lula da Silva na cidade de Florianópolis, capital de Santa Catarina, foi confirmado por porta-vozes da Polícia Militar.

A Polícia Civil de Santa Catarina, responsável pela investigação, não divulgou qualquer detalhe sobre o roubo, por se tratar supostamente de uma investigação sigilosa.

Segundo a imprensa local, os ladrões invadiram o apartamento da jornalista por uma janela que estava aberta e se apoderaram de um computador pessoal, um console de videogame e outros objetos pessoais pequenos. A filha de Lula aparentemente estava sozinha no apartamento no momento do roubo, mas como estava fazendo ginástica não percebeu a ação dos ladrões.

Os dois netos do presidente, de 5 e 12 anos, não se encontravam no apartamento, porque tinham viajado para São Paulo por conta do feriado da Semana Santa.