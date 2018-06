Filha de milionário morto foi ameaçada por tio, diz advogado Uma nova denúncia poderá tumultuar a já confusa apuração do assassinato do milionário da Mega Sena, René Senna , de 54 anos, ocorrido no dia 7 de janeiro em Rio Bonito, no interior do Rio. Nesta sexta-feira, segundo o advogado da viúva Adriana Almeida, Alexandre Dumans, uma nova testemunha, identificado apenas como o advogado Augusto, foi ao delegado de Homicídios, Roberto Cardoso, para relatar uma ameaça feita por um irmão de Senna, Miguel, contra a sobrinha, filha do milionário, Renata Almeida Sena. Também nesta sexta-feira, a Polícia Civil do Rio de Janeiro divulgou cinco áudios de escutas feitas no telefone da viúva. Nos dois últimos áudios, Adriana fala com Augusto, a nova testemunha. Agora, com este depoimento, Dumans espera que a polícia invista em outra linha de investigação sobre o assassinato: o descontentamento de alguns irmãos de René alijados do testamento, desde que Adriana juntou-se ao ganhador da Mega Sena. Coincidentemente, a própria polícia divulgou um CD com trechos dos grampos telefônicos feitos com autorização judicial. Em um deles, a viúva, antes de ser presa, tenta convencer Augusto a contar à polícia o que sabia. Ele alegava que só poderia fazê-lo se ela o constituísse seu advogado. Viúva tem habeas-corpus negado A viúva, investigada como possível mandante do crime por se sentir ameaçada de ser deserdada depois de ter tido algumas brigas com o marido, sofreu nesta sexta uma grande derrota: a desembargadora Maria Raimunda Teixeira de Azevedo, da 8ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, negou liminar no pedido de habeas-corpus a seu favor. Ela está presa desde terça-feira, pela mesma decisão da Justiça de Rio Bonito que mandou prender quatro ex-seguranças e a mulher de um deles. Segundo o advogado Dumans, Augusto, depois de procurado por Renata por causa das ameaças feitas pelo tio dela, Miguel, entrou com uma representação na 119ª Delegacia (em Rio Bonito). Ele ainda levou o fato ao conhecimento do próprio René, em encontro de 1h40 minutos , que foi gravado. Esta fita teria sido entregue à polícia nesta sexta. O atual advogado de Renata, Marcus Rangoni, disse ao Estado que desconhece qualquer ameaça que tenha sido feita à sua cliente pelo tio. Mas, mesmo que ela tenha ocorrido, para ele, "isto não terá a menor relevância. É um fato paralelo". Rangoni defende a tese de que Adriana é a principal suspeita de ser mandante do crime. Áudios das escutas telefônicas A Polícia Civil do Rio de Janeiro divulgou nesta sexta cinco áudios de escutas telefônicas realizadas no telefone da viúva de Senna, Adriana Almeida. No primeiro áudio, o advogado da viúva, Alexandre Dumans, marca encontro com Adriana. No segundo, Alexandre avisa que um carro (com Robson, seu suposto amante) vai buscá-la. No terceiro áudio, Adriana pergunta qual seria o motivo do encontro. Desesperada, ela chora. No quarto áudio, Adriana pede ajuda a uma homem chamado Augusto, também advogado. Augusto tenta atraí-la para conversa pessoal. Ela diz que é para o Augusto conversar com o advogado dela, o que ele tenta evitar. No último áudio, Augusto, a suposta nova testemunha, liga tentando convencê-la a deixar advogado Alexandre Dumans e constituí-lo advogado dela. Adriana diz para Augusto que não pode acontecer uma injustiça dessas (ela ser presa). Ele condiciona a ajuda à troca de advogado, dizendo que "todos vão cair em cima de mim" quando a revelação ocorrer. Matéria atualizada às 23h40 com acréscimo de informações