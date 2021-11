Filha de piloto de avião com Marília Mendonça homenageia pai em post: 'Meu maior medo era te perder'

Uma das filhas do piloto Geraldo Martins de Medeiros Júnior, que comandava o avião cuja queda resultou na morte da cantora Marília Mendonça e de outras quatro pessoas, usou as redes sociais para se manifestar sobre o falecimento do pai em acidente ocorrido nesta sexta-feira, 5.

"Meu maior medo era te perder", escreveu Vitória Medeiros em homenagem publicada na manhã deste sábado, 6. "Agora já não tenho mais medo de nada. Estamos juntos sempre", completou em publicação que reúne fotos com o pai.

Em uma postagem anterior, compartilhada nas redes ainda nesta sexta, dia do acidente, ela fez outra homenagem. "O senhor fez tudo. Sua presença é ilustre. Meu herói. Amor da minha vida", escreveu Vitória sobre Geraldo de Medeiros Júnior.

Além do piloto e da cantora Marília Mendonça, o acidente aéreo culminou na morte de mais três passageiros: o produtor Henrique Ribeiro, o assessor Abicieli Silveira Dias Filho, que também era tio de Marília, e o co-piloto Tarcísio Pessoa Viana. O avião decolou de Goiânia com destino a Caratinga, onde Marília teria uma apresentação esta noite.

A aeronave caiu em uma cachoeira próxima à cidade de Piedade da Caratinga. O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais recebeu um chamado para atender à ocorrência por volta de 15h30. Todos os cinco passageiros morreram no local.

Na queda, o avião chegou a atingir linhas de transmissão da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig). A Polícia Civil de MG disse que encontrou destroços de uma antena de energia elétrica. Ainda não se sabe o que motivou o acidente.