Filha de Quércia faz campanha para Aloysio

Andréa Quércia, filha do ex-candidato ao Senado Orestes Quércia (PMDB) - que se afastou da campanha por motivos de saúde -, assistiu ao debate na primeira fila nos estúdios da TV Gazeta. Participando pela primeira vez de uma campanha política, ela agora apoia o candidato Aloysio Nunes (PSDB). "A desistência do meu pai foi um choque para mim, que estava envolvida na campanha, mas entendi que a saúde vem em primeiro lular", disse. O ex-governador passa por sessões de quimioterapia e está com a saúde debilitada, por isso a família procura poupá-lo de temas políticos. "Ele pergunta sobre política, mas a gente procura mudar de assunto."