Filho de agente penitenciário é morto em São Paulo Mais um ataque contra agentes penitenciários foi registrado na manhã desta terça-feira, 11, em São Paulo. Só que dessa vez o alvo foi o filho de um deles, que foi socorrido no local do crime, mas morreu no caminho para o pronto-socorro do Jabaquara. Douglas Konishi de Souza, de 23 anos, filho do agente penitenciário José Altamir de Souza, foi atacado por volta das 6h20 da manhã enquanto andava em companhia da esposa por uma rua na Vila Santa Catarina, na zona sul de São Paulo. Dois desconhecidos saltaram de um carro e começaram a atirar em Douglas. Alterada às 14 horas para correção da informação de que a vítima morreu antes de chegar ao pronto-socorro