Filho de Agnaldo Timóteo é detido por desacato em SP Foi detido pela polícia na noite de segunda-feira, acusado de desacato, Cícero Ezequiel Rodrigues Teixeira, filho do cantor e vereador Agnaldo Timóteo, do PL. Cícero estava na garupa de uma moto quando foi abordado por policiais militares das Rondas Ostensivas Com Auxílio de Motocicleta(Rocam), na Avenida Cruzeiro do Sul, zona norte da capital paulista. Segundo um dos policiais da Rocam, a placa do veículo estava ilegível e o garupa estava sem capacete. Cícero teria discutido com os policiais, que precisaram algemá-lo para levá-lo ao 9º Distrito Policial, no Carandiru. Cícero também teria resistido à voz de prisão. Na tentativa de evitar ser algemado, o rapaz teria rasgado a farda de um dos soldados da Rocam. O cantor e vereador Agnaldo Timóteo foi chamado ao local e, ao chegar, também teria discutido com os policiais. O delegado Felipe Martins, plantonista da delegacia, registrou no boletim de ocorrência falta de habilitação, liberando logo depois os dois rapazes.