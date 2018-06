Filho de empresário é libertado após 22 dias seqüestrado Após permanecer 22 dias em um cativeiro, o jovem Lucas Magalhães, de 21 anos, foi libertado pela polícia em uma favela na zona leste de São Paulo, na tarde desta quarta-feira, 22. Filho de um empresário, ele foi seqüestrado, no dia 31 de outubro, no município de Taubaté, no Vale do Paraíba, e trazido pelos criminosos para a capital. A partir de alguns dados apurados e informações anônimas, os policiais montaram uma operação que durou cerca de 12 horas. A prisão de dois integrantes da quadrilha levou os agentes à localização precisa do cativeiro, onde a vítima era mantida amarrada. Segundo as primeiras informações, o jovem foi levado, nesta tarde para São José dos Campos e passa bem.