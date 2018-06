Filho de ganhadora da Mega-Sena é preso após forjar o próprio sequestro

SALVADOR - O filho de uma das vencedoras da Mega-Sena da Virada, Cristiano Araújo Santos, de 21 anos, foi preso, em Várzea Paulista (SP), na sexta-feira, 31, acusado de forjar o próprio sequestro para tentar extorquir a mãe, funcionária do setor de limpeza do Hospital Waldemar Ferreira de Araújo, em Teofilândia (BA), a 194 quilômetros de Salvador. Junto com ele, foi detido Wellington Santos Oliveira, de 20 anos, acusado de participar do plano. Os dois estão no Centro de Triagem de Jundiaí, no interior paulista, e devem ser transferidos, esta semana, para a Bahia.

A mãe de Santos integrava o bolão de 22 funcionários do hospital que ganhou o prêmio, junto com dois outros apostadores do País, e levou R$ 2,16 milhões dos R$ 56,2 milhões que o grupo recebeu. De acordo com ela, no relato que fez à polícia, o filho pediu dinheiro assim que soube do resultado do sorteio. Ela teria sugerido que ele voltasse à cidade natal, se estivesse com problemas financeiros.

Com a negativa, segundo o delegado Getúlio Queiroz Leal, o acusado tentou forjar o próprio sequestro, com a ajuda de Oliveira, e pediu resgate de R$ 300 mil. No último dia 23, a mãe procurou a polícia de Teofilândia, que passou a acompanhar o caso e a instruiu a depositar pequenas quantias na conta indicada pelo suposto sequestrador. O flagrante foi feito quando o próprio filho apareceu no banco, em Várzea Paulista, para sacar o dinheiro - filmado na agência bancária, Santos foi reconhecido pela mãe.

O mandado de prisão temporária foi expedido pela Vara Crime da Comarca de Teofilândia e cumprido pela polícia paulista. Detido, Santos confessou ter tentado enganar a mãe, com a justificativa de que queria comprar uma casa e um carro.