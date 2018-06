Filho de Leonardo apresenta melhora no quadro clínico

GOIÂNIA - Após três dias em coma, Pedro Leonardo Dantas Costa, 24, filho do cantor sertanejo Leonardo, apresentou melhoras. A febre de 40 graus passou, foram constatadas importantes melhorias no quadro clínico, e os médicos se mostraram, agora a pouco, animados com a reação.

Apesar da boa notícia, Pedro continua internado na UTI do Instituto Ortopédico de Goiânia (IOG), em coma induzido. Está, ainda, entubado. E os médicos não recuaram no diagnóstico de "estado grave".

Um avião da Sete Taxi Aéreo, equipado com UTI, está pronto para transportar o cantor para São Paulo. Os pais do cantor pretendem interná-lo no Hospital Sírio-Libanês.

Um edema cerebral, e a parada cardíaca com duração de seis minutos, na madrugada de hoje, restringiram as chances de embarcar para São Paulo.

O rapaz, que iniciou a carreira de cantor aos 14 anos, e em dupla com seu primo Thiago, gravou quatro discos.