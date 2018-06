Filho de Lula viajou para Brasília O filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Sandro Luiz, de 24 anos, que ontem teve seu carro roubado por dois assaltantes em Santo André, num episódio em que seus seguranças foram baleados, viajou na madrugada para Brasília, onde está em companhia da mãe, dona Marisa. As informações são da Agência Brasil, segundo a qual o presidente Lula não alterou sua agenda, mantendo para às 10h40 o horário de seu embarque para Washington, onde se encontrará amanhã às 10h50 com o presidente dos Estados Unidos, George W. Bush. O delegado George Henry Millard, que trabalha nas investigações com o apoio da Polícia Federal e do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, disse que foi descartada a hipótese de tentativa de atentado ou seqüestro. O subtenente do Exército, Alcir José Tomazi, que fazia a segurança de Sandro, foi gravemente ferido à bala e internado no Centro Hospitalar de Santo André. O cabo Nivaldo Ferreira do Santos, que o auxiliava na tarefa, recebeu ferimentos leves. A polícia confirmou que deverá divulgar ainda hoje os retratos falados dos criminosos. Sandro não viu quando os bandidos trocaram tiros com os seguranças e levaram o carro Astra da Presidência da República que estava à sua disposição, porque naquele momento estava no apartamento onde mora sua namorada. "Coma profundo" O Centro Hospitalar de Santo André divulgou boletim médico esta manhã informando que o subtenente Alcir José Tomazi, apresenta quadro clínico e neurológico grave, em consequência de "ferimento craniano transfixante" que resultou em "coma profundo e postura de descerebração". "Após estabilizacão inicial de seu quadro clínico, foi levado ao Centro Cirúrgico com a proposta de proceder a limpeza dos ferimentos cranianos. Entretanto, evoluiu com rápida deterioração do quadro neurológico e severo distúrbio da coagulação. A instabilidade hemodinâmica e hematológica impedem a realização da cirurgia proposta. O paciente apresenta no momento quadro clínico e neurológico grave", ressalta o boletim, assinado pelos médicos Noêmia Conceição Gil, diretora do Centro Hospitalar, e Marco Túlio Sette dos Santos, neurocirurgião. É grave o estado de saúde de segurança do filho de Lula