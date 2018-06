Filho de Mussum vai lançar cerveja artesanal batizada de Biritis no próximo dia 19

SÃO PAULO - Muita gente não o conhece pelo nome de batismo - Antonio Carlos Bernardes Gomes. Mas todos se lembram do personagem Mussum, eternizado como uma dos principais comediantes do País e integrante do quarteto Os Trapalhões. Mussum morreu em 1994, mas deixou em um de seus filhos, Sandro Gomes, a paixão pela cerveja - ou 'mé', como o personagem se referia à bebida alcoólica. Agora, Gomes pretende também tornar-se conhecido, mas como empreendedor. Gomes prepara o lançamento - no dia 19 - da cerveja artesanal Biritis.

A cerveja, do tipo Vienna Lager, é o primeiro produto da cervejaria Brassaria Ampolis, criada por Gomes e outros dois empreendedores, Diogo Mello e Leonardo Costa. De acordo com a empresa, mais do que uma cerveja divertida - ela utiliza a imagem do humorista -, trata-se de um projeto feito com carinho, atenção e o cuidado de um filho em forma de homenagem ao pai, também um notório apreciador de cerveja.

Inicialmente, a Biritis será vendida em garrafas de 600 ml apenas em alguns pontos de venda selecionados em São Paulo e Rio de Janeiro. Haverá venda do produto na loja que funciona na quadra da escola de samba Mangueira, outra paixão de Mussum. Nos planos da cervejaria está uma expansão cuidadosa, mas existe a ideia de produzir 50 mil litros da bebida até o fim do primeiro semestre de operação.