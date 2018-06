Filho denuncia a própria mãe por tráfico de drogas em GO Elisângela Pereira Prado, de 31 anos, foi denunciada pelo próprio filho por tráfico de drogas. Ela foi presa pela Polícia Militar de Aparecida de Goiânia, em Goiás, no fim da noite de domingo, 11, no bairro Jardim Rosa dos Ventos. Com ela, a polícia aprendeu um quilo de maconha. A acusada foi levada para o 2º Distrito Policial de Aparecida de Goiânia, onde foi autuada em flagrante.