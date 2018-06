Filho que matou pai é condenado a 14 anos de prisão Raul Lopes Neto, de 21 anos, que matou o próprio pai, José Luís Lopes, de 44, em junho de 2000, foi condenado a 14 anos de prisão em julgamento realizado ontem no Tribunal do Júri de Ribeirão Preto. Raul usou a arma do pai e matou-o a tiros alegando que não agüentava mais apanhar e ver a mãe ser espancada por ele. No dia da prisão, Raul chutou o caixão do pai. Ele cumprirá pena na Penitenciária de Ribeirão Preto. A defesa deverá recorrer da condenação.