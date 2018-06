Filhos de brasileira são retidos pelo juizado de menores de cidade na Alemanha

SÃO PAULO - Duas crianças brasileiras foram retidas no juizado de menores da cidade de Baden-Baden, na Alemanha. Jacy Raduan Berger, mãe das crianças, de 3 e 5 anos, esteve na manhã desta quinta-feira, 30, na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH) do Senado. Segundo ela, os filhos foram levados ao país estrangeiro para visitarem o ex-marido e os avós, que são alemães, mas ela foi impedida de regressar com eles para o Brasil.

A CDH pedirá aos ministérios da Justiça e das Relações Exteriores que façam gestões junto ao governo da Alemanha para a repatriação dos menores. Por solicitação do senador Eduardo Suplicy (PT), serão encaminhadas, junto com o pedido de providências às autoridades brasileiras, cópias das notas taquigráficas do depoimento de Jacy Raduan.

Com os passaportes apreendidos por solicitação do ex-marido à Justiça alemã, as crianças estão vivendo em uma dependência do juizado de menores de Baden-Baden, conforme o relato da mãe. A senadora Marta Suplicy (PT-SP) afirmou que os senadores vão se empenhar pela repatriação das crianças e que estarão ao lado da mãe até o desfecho do caso.