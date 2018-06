Filhos de Gandhy formam tradicional 'tapete branco' no circuito Osmar

SALVADOR – O tradicional afoxé Filhos de Gandhy iniciou, na noite deste domingo, 15, seu 66º carnaval em Salvador.

O famoso “tapete branco” – por causa das vestimentas dos integrantes, que pregam a paz – chegou com cerca de 5 mil integrantes no Circuito Osmar (Campo Grande), em seu primeiro desfile na folia.

O grupo ainda desfila na segunda-feira, 16, no Circuito Dodô (Barra-Ondina), e na terça-feira, 17, mais uma vez no Circuito Osmar.

O governador da Bahia, Rui Costa, participou da saída do grupo, na sede do afoxé, no Pelourinho. Já o prefeito de Salvador, Antônio Carlos Magalhães Neto, foi convidado a desfilar em cima do trio. Ali, devidamente trajado, chegou a tocar agogô.