Filhote de chimpanzé ganha nome: Lulu A pequena chimpanzé nascida há três meses no Zoológico de São Paulo será chamada de Lulu. O nome foi escolhido com 50% dos votos em uma enquete na internet, vencendo Núbia (19%), Shakina (22%) e Makida (9%). Filhote do casal Rita e Chico, de origem portuguesa, Lulu é a primeira cria brasileira. Foram 3.686 votos.