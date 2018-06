Filhote de jacaré é encontrado em bueiro de Foz do Iguaçu

SÃO PAULO - Um filhote de jacaré foi localizado em um bueiro por moradores do bairro Vila C nesta quarta-feira em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná. Segundo o policial ambiental Nilson Figueiredo, a área fica próxima à represa de Itaipu e na região vivem muitos exemplares da espécie.

O animal foi capturado e encaminhado para uma área de vegetação nativa, onde foi solto. Ele estava saudável e não foi localizado depois de ser liberado.

De acordo com o policial, é comum encontrar jacarés na região, que seguem o caminho dos bueiros geralmente em busca de alguma presa.