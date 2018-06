Fim de ano deve levar 16 milhões de passageiros aos aeroportos do Brasil

BRASÍLIA - Mais de 16 milhões de passageiros deverão circular pelos aeroportos brasileiros em dezembro, número 12% superior à média deste ano e 13,6% maior do que o verificado em dezembro de 2010, estimou nesta sexta-feira a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

No dia em que o ministro-chefe da Secretaria de Aviação Civil, Wagner Bittencourt, anunciou medidas para melhorar o tráfego aéreo no fim do ano, as obras de ampliação do aeroporto de Cumbica, um dos mais movimentados do Brasil, sofreram um revés com a queda de um forro.

Entre as medidas para ajudar a atender a demanda no fim de ano está o início das operações, ainda neste mês, do novo terminal do aeroporto de Guarulhos (SP), que terá acesso independente e capacidade para 5,5 milhões de passageiros por ano.

Na mesma obra, porém, ocorreu o acidente nesta sexta-feira, que deixou dois funcionários feridos. Segundo a Delta, a situação da obra foi normalizada. Segundo uma fonte do governo, ainda não se sabe se o cronograma será atrasado.