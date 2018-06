Fim de semana prolongado de tempo instável na maior parte do Brasil

SÃO PAULO - O fim de semana prolongado, por conta do feriado da Proclamação da República, na segunda-feira, 15, será marcado pelo tempo instável na maior parte do Brasil, de acordo com o Climatempo. Os meteorologistas alertam para a ocorrência de pancadas de chuva, que são comuns e podem ser fortes em algumas localidades.

Uma massa de ar polar que entrou com muito mais força que o normal para o mês de novembro provocou queda de temperatura em cidades do sul, sudeste e centro-oeste. O número de dias frios, com temperatura muito abaixo do normal, está maior no centro-sul do País.

Confira a previsão por região:

Sul | Sudeste | Centro-Oeste | Nordeste | Norte

Sul. O sábado será de céu nublado e chuvisco no litoral do Paraná. Sol aparece entre muitas nuvens, mas sem chuva, nas demais áreas do leste paranaense e no leste catarinense. na maior parte da região su faz muito sol . A temperatura sobe e não há previsão de chuva.

O domingo também terá muito sol em todo o sul do Brasil. No leste do Paraná e de Santa Catarina, o sol aparece entre muitas nuvens, mas sem chuva. Nas outras áreas da região, o sol forte deixa a temperatura em elevação, sem chance de chuva.

Na segunda-feira, o vento úmido marítimo espalha muitas nuvens pelo leste catarinense e paranaense, provocando chuva leve a qualquer hora do dia. Nas outras áreas do Sul, o tempo segue seco, com tempo abafado à tarde por causa do sol forte.

Sudeste. O sábado,13, será de chuva litoral paulista, no Rio de Janeiro, no Espírito Santo e na Zona da Mata de Minas. O céu fica nublado nas demais áreas do leste paulista. O sol aparece o dia todo nas áreas de divisa do Paraná com o oeste paulista. Pancadas de chuva podem atingir, à tarde, o oeste de São Paulo e no norte de Minas.

O domingo, 14, será de chuva no norte do Rio, no Espírito Santo e no nordeste de Minas. Sol o dia todo no oeste de São Paulo. Sol e pancadas de chuva ocorrem no centro-oeste paulista e noroeste de Minas. Sol e muitas nuvens com chuva podem ocorrer a qualquer hora nas demais áreas do Sudeste.

Na segunda-feira, 15, o sol brilha o dia todo e o tempo fica firme no oeste de São Paulo. Muitas nuvens, alguns períodos de melhoria e pancadas de chuva a qualquer hora do dia podem ocorrer no noroeste de Minas Gerais. Nas demais áreas do Sudeste, o sol predomina, mas as nuvens aumentam e provocam chuva rápida a partir da tarde.

Centro-Oeste. Neste sábado, o sul de Mato Grosso do Sul vai ter sol forte, sem chance de chuva. Nas outras áreas sul mato-grossense e no sul de Goiás há chance de sol e pancadas de chuva à tarde e à noite. Nas demais áreas do Centro-Oeste, sol fraco e pancadas de chuva aparecem a qualquer momento. A temperatura fica alta na maior parte da região.

O domingo será de sol forte, sem chance de chuva, no sul de Mato Grosso do Sul. Nas outras áreas sul mato-grossense, há possibilidade de sol e pancadas de chuva isoladas à tarde e à noite. Nas demais áreas do centro-oeste, sol fraco e pancadas de chuva ocorrem a qualquer momento.

A segunda-feira começa com muito sol, mas as nuvens aumentam e provocam pancadas de chuva a partir da tarde em Goiás e em várias cidades de Mato Grosso do Sul. O tempo fica firme no sul do estado. As demais áreas têm sol e muitas nuvens com previsão de pancadas de chuva a qualquer hora do dia.

Nordeste. No sábado, o tempo fica chuvoso no sul da Bahia. No leste baiano, sol e muitas nuvens com chuva devem ocorrer a qualquer hora do dia. No centro-oeste da Bahia, no sul do Piauí e no sul e oeste do Maranhão há chance de sol e chuva à tarde. O tempo fica firme nas demais áreas do Nordeste.

O domingo terá chuva no sul da Bahia. No leste baiano, há possibilidade de sol e muitas nuvens com chuva a qualquer hora do dia. Há chance de sol e chuva à tarde no centro-oeste da Bahia, no sul e oeste do Piauí e no Maranhão. Sol e chuva passageira no litoral entre Sergipe e a Paraíba. Tempo firme nas demais áreas do nordeste.

A segunda-feira será de sol fraco e pancadas de chuva a qualquer hora no sul baiano. Sol e pancadas de chuva podem atingir o centro-oeste e no leste da Bahia, no Maranhão e no Piauí. Sol e tempo firme, sem chuva, nas demais áreas nordestinas.

Norte. O sábado terá sol e muita nebulosidade em toda a região norte. A umidade aumenta neste dia, por isso que são esperadas pancadas de chuva a qualquer hora na maior parte da região. O tempo abafado contribui ainda mais para a chuva. Apenas no Tocantins é que a chuva acontece só à tarde.

Neste domingo o sol aparece forte e as nuvens vão crescendo por causa do forte calor em toda a região norte. Chove à tarde no Acre e Sudoeste do Amazonas, assim como no Amapá, nordeste do Pará e no norte e leste do Tocantins. Nas outras áreas da Amazônia, pancadas de chuva a qualquer hora, com poucos períodos de sol.

Na segunda-feira o tempo fica instável na maior parte da região. Chove à tarde no Acre, no norte de Rondônia, no Amazonas e também no Amapá, no nordeste do Pará e norte do Tocantins. A chuva acontece a qualquer hora nas outras áreas do Norte, que terão menos aberturas de sol e ar abafado.