Fim de semana será quente e máxima chega aos 32º no domingo

Uma forte massa de ar quente e seco predomina sobre o Estado de São Paulo nesta sexta-feira, 5. Até domingo, essa massa de ar seco inibe a formação de nuvens de chuva e bloqueia a chegada de novas frentes frias. A máxima pode chegar a até 32 graus no domingo, quando a mínima prevista é de 16 graus. Nesta sexta, a capital amanheceu com névoa e a máxima pode chegar aos 30 graus. Com a presença da massa seca, teremos mais dias de sol forte e a temperatura sobe ainda mais em São Paulo. Chuva isolada, só a partir da tarde de segunda-feira, 8, quando a máxima prevista é de 30 graus. País Uma nova frente fria se aproxima do Brasil e mantém o tempo carregado no Rio Grande do Sul. O sol aparece, mas ocorrem pancadas de chuva no Estado. A umidade que vem do oceano provoca pancadas de chuva no litoral da Bahia, de Sergipe, de Alagoas e de Pernambuco, mas o sol aparece entre muitas nuvens. Sol e muita nebulosidade no restante do Nordeste, mas sem chuva. Sol com pancadas de chuva à tarde e à noite na maior parte do Norte e em Mato Grosso. O ar quente e seco deixa o tempo firme no Tocantins. Sol, sem chuva, no restante do País.