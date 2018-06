Fim de semana tem 3 mortos e 5 feridos Pelo menos três pessoas foram assassinadas a tiros e outras cinco foram baleadas no fim de semana na zona oeste do município do Rio. Em Realengo, ontem, Waldino Cordeiro e Felipe Duran foram assassinados. Não se sabe as causas do crime. Na noite de sábado, no Conjunto Habitacional Fumacê, no mesmo bairro, um menino de 14 anos morreu e um idoso e uma mulher ficaram feridos ao serem atingidos por balas vindas de um carro preto. Outras pessoas foram baleadas na Avenida Brasil e em Campo Grande.