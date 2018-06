Fim de semana terá madrugadas frias em SP Uma frente fria que passou por São Paulo essa semana já se afastou, mas uma massa de ar polar que permanece sobre o Estado deve deixar as próximas noites e madrugadas bem frias na capital. Durante o dia, as temperaturas também não devem subir muito. "Até domingo, não sentiremos muito calor", afirma a meteorologista Fabiana Weykamp, da agência Climatempo. Os paulistanos sentirão bastante frio nas próximas madrugadas e nas primeiras horas da manhã, de acordo com Fabiana. As temperaturas devem ficar entre 10 e 13 graus. "No domingo, por exemplo, na madrugada, os termômetros devem marcar 10 graus". Já no período da tarde, as temperaturas ficam amenas e sobem gradualmente, ficando entre 24 e 26 graus até domingo. O sol aparece e não há previsão de chuva. Com a aproximação do verão em dezembro, a tendência é que os dias fiquem cada vez mais quentes e, de acordo com Fabiana, essa é a última massa de ar polar a atingir São Paulo com essa intensidade. Além da massa de ar polar, um ciclone extratropical acompanhou a frente fria que passou por São Paulo e deixa o mar do litoral paulista agitado até sexta-feira, 10, com ondas que podem chegar a dois metros.