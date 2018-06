Fim de semana terá tempo quente e ensolarado em São Paulo

SÃO PAULO - O fim de semana no Estado de São Paulo tem previsão de tempo firme com sol forte e calor em quase toda a região. Na capital paulista não deve chover.Os ventos aumentam de intensidade em São Paulo, com rajadas entre 40 e 70 km/h.

Segundo Josélia Pegorin, meteorologista da Climatempo, o Dia dos Pais será aproveitável na capital paulista. "no domingo, a aproximação de uma nova frente fria pode provocar pancadas de chuva com raios a partir da tarde em cidades do centro-oeste e sul do Estado de São Paulo. Mas, antes da chuva, vai ser um Dia dos Pais de sol forte e calor, diz Josélia".

As demais áreas do sudeste ficam com sol, tempo aberto e calor. Só o Espírito Santo ainda terá muitas nuvens. Não deve chover em Belo Horizonte, em Vitória e nem no Rio de Janeiro.

Mas atenção: há previsão de agitação marítima muito forte para a costa do sul e do sudeste do Brasil até 14 de agosto.

Segundo a meteorologista, as ondas, tanto no litoral de São Paulo quanto no Rio de Janeiro, poderão chegar a 6 metros de altura.

De acordo com a Marinha do Brasil, existe o risco de que as águas atinjam as ciclovias à beira das praias do Rio de Janeiro. A recomendação é evitar banhos de mar, prática de esportes na areia e navegação com pequenas embarcações, como barcos de pesca utilizados na orla.

O tráfego das balsas que vão para a Ilhabela,pelo canal de São Sebastião, no litoral de São Paulo, pode ser bastante afetado. O tráfego das balsas na região de Santos-Guarujá também deve ficar comprometido.

No centro-oeste predomina sol forte e calor no sábado. Algumas pancadas de chuva com raios acontecem pelo oeste de Mato Grosso e pelo centro-oeste e sul de Mato Grosso do Sul. No domingo, Dia dos Pais, uma frente fria vai trazer chuva forte e queda acentuada nas temperaturas por todo o Estado do Mato Grosso do Sul. O Estado de Goiás e o Distrito Federal ainda terão um domingo quente e seco.

No nordeste,o fim de semana será de muito sol e calor intenso. No litoral leste, zona da mata e agreste, entre a Bahia e o Rio Grande do Norte, há previsão de várias pancadas de chuva de fraca a no máximo moderada intensidade.

E no norte do país, o fim de semana começa com sol forte, calor e previsão de pancadas de chuva com raios por quase toda a região norte. A chuva acontece, em geral, a partir da tarde. Só não chove no Tocantins e no sudeste do Pará.