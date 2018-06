Final de ano menos violento nas estradas federais em SP

Entre a 0 hora de quarta-feira, dia 24, e a meia noite de sábado, 27, foram registrados 123 acidentes nas estradas federais dentro do estado de São Paulo, com um total de 62 feridos e quatro mortes, segundo balanço parcial da Polícia Rodoviária Federal. Em apenas um dos acidentes, às 22h45 de quinta-feira, 25, três jovens morreram num capotamento no quilômetro 29 da Rodovia Fernão Dias, em Atibaia, interior paulista. Neste mesmo período de 2007, o número de acidentes foi exatamente o mesmo, mas com um total de 82 feridos e 9 mortos; aumento de 135% no número de feridos e de 225% na quantidade de vítimas fatais. A Operação Verão de final de ano da Polícia Rodoviária Federal engloba os períodos do Natal e Ano Novo. O balanço final contará com os dados até a meia noite de domingo, dia 04.