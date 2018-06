Por orientação do médico e amigo, o presidenciável cancelou os compromissos de campanha que teria ontem à tarde: uma visita às obras do Maracanã e a comemoração de aniversário do seu candidato a vice, Índio da Costa (DEM). O presidenciável não precisou de curativos nem de medicação.

"Ainda estou meio tonto. Foi uma batida forte. Fiquei meio nauseado, meio tonto. Achei que ia desmaiar. Fiquei surpreso com esse nível de agressividade e organização. É uma coisa que puxa para o ódio, para a raiva, para a intolerância. É uma coisa que não faz bem ao Brasil", disse Serra, na saída do Hospital Samaritano, em Botafogo, onde se submeteu a uma tomografia. O tucano estava com Índio, o candidato derrotado ao Senado Marcelo Cerqueira (PPS), o ex-deputado Ronaldo Cezar Coelho e o presidente do DEM, deputado Rodrigo Maia.