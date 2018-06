Fiscais da Sé fazem operação contra comércio ilegal em SP Fiscais da Subprefeitura da Sé, em conjunto com a Guarda Civil Metropolitana (GCM) e a Polícia Militar de São Paulo, realizam na manhã desta quarta-feira, 28, uma operação contra venda ilegal de mercadorias, na região central da capital. A operação começou por volta das 8 horas, na praça Fernando Prestes e na Rua 25 de Março. Os fiscais faziam a apreensão dos carros-lojas, que ficam estacionados nas ruas com seus produtos expostos. Até as 11h30 foram apreendidos 13 desses carros. Um caminhão-baú havia saído lotado de mercadorias irregulares, entre elas CDs e até produtos alimentícios, segundo a Subprefeitura. Os veículos apreendidos que não tiverem a documentação em ordem seriam levados para o pátio da polícia militar.