Fiscais encontram bueiro em iminência de explodir no centro do Rio

SÃO PAULO - No primeiro dia de vistoria das caixas subterrâneas do Rio, os fiscais encontraram um bueiro com alto risco de explosão no centro da cidade, segundo informações da Secretaria de Conservação. Até as 10h30 desta sexta-feira, 12, 17 bueiros já haviam sido vistoriados.

De acordo com a secretaria, o bueiro com 100% de risco de explosão fica na Rua da Carioca com a Praça Tiradentes. A Light, empresa responsável pelo bueiro já foi notificada e deverá tomar as providências necessárias para eliminar o risco. O bueiro está aberto e o local foi isolado e sinalizado.

Os fiscais detectaram gás no interior da galeria e por conta disso a Companhia Estadual de Gás (CEG) também foi avisada e deverá analisar qual é o tipo de gás encontrado. O Centro de Operações Rio, as agências reguladoras, o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (Crea-RJ) e o Ministério Público também foram avisados.

Segundo a secretaria, entre os 17 bueiros vistoriados nesta manhã, alguns estavam com um nível alto de gás, que não permite a entrada de trabalhadores nas câmeras e em outros não havia risco nenhum de explosão.