Fiscal da Funasa é procurado por desvio pela PF

CUIABÁ

O fiscal da Funasa Washington Luís Melo dos Anjos, responsável pela fiscalização dos contratos do órgão em Mato Grosso com a agência de viagens Inter Tours Viagens Turismo Ltda., está sendo procurado pela Polícia Federal.

Ele figura como um dos quatro foragidos que tiveram a prisão decretada pela Justiça, na Operação Hygea, deflagrada na quarta-feira para combater crimes de desvios de recursos da Funasa, do Ministério da Saúde e do Ministério das Cidades. No total, o juiz decretou a prisão de 35 pessoas, foram presas 31.

Interceptações telefônicas da Polícia Federal indicaram estreita relação entre o servidor público e uma das proprietárias da Inter Tours Viagens e Turismo. A empresária teve os bens bloqueados no valor total de contratos considerados viciados ? de R$ 6.410.026,55.