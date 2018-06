Fiscalização apreende 33 veículos irregulares em Jacarepaguá, no Rio

SÃO PAULO - A Prefeitura do Rio de Janeiro apreendeu 33 veículos de Transporte Especial Complementar (TEC), nesta segunda-feira, 8, em Jacarepaguá, na zona oeste da cidade.

Uma kombi e uma van não licenciadas junto à Secretaria Municipal de Transportes (SMTR) foram apreendidas pela Subsecretaria de Fiscalização (SubF) após serem flagradas prestando o serviço remunerado de passageiros, em Curicica.

Outros 31 veículos de TEC foram retirados de circulação por terem apresentado irregularidades como má conservação e falta de documentos de porte obrigatório, tanto do veículo como do condutor. No total, 238 veículos foram fiscalizados e, além de Curicica, as fiscalizações da SubF ocorreram nos bairros Sulacap (Avenida Marechal Fontenelle) e Mato Alto (Rua Cândido Benício).