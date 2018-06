Fiscalização apreende 8 toneladas de produtos contrabandeados em MS

SÃO PAULO - Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam mais de 8 toneladas de produtos contrabandeados durante fiscalização de rotina na região de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, nesta quarta-feira, 4.

O caminhão tipo furgão realizava aparentemente o transporte de uma mudança para o Estado de São Paulo. Ao suspeitarem do excesso de peso da carga, os policiais realizaram uma vistoria e localizaram entre os móveis 8472 quilos de produtos têxteis.

O material foi apreendido e encaminhado para a Receita Federal de Corumbá. O motorista e o passageiro foram encaminhados a Delegacia de Polícia Federal, onde foram autuados por contrabando e descaminho. Um deles assumiu ser o proprietário da carga.