Fiscalização do transporte de crianças só começa dia 8 em Brasília

SÃO PAULO - A partir desta quarta-feira, 1, é obrigatório em todo o país o uso de cadeirinhas para o transporte de crianças até 7 anos e meio em carros de passeio.

Em Brasília, o início da fiscalização foi prorrogado para o próximo dia 8. De acordo com o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF), a medida foi adotada por conta da dificuldade de encontrar o equipamento de segurança no comércio da cidade.

Segundo o Detran, uma blitz educativa foi montada hoje de manhã na Asa Sul, região central da capital, para orientar os motoristas sobre o uso do equipamento e avisar que as multas começarão a ser aplicadas no dia 8.

Para crianças até 1 ano, a mãe deve utilizar o bebê-conforto, para as de 1 a 4 anos a cadeirinha e para as que têm entre 4 e 7 anos o booster. A multa prevista para quem descumprir a regra é de R$ 191,54.

O Detran informou que uma nova escala está sendo preparada com os locais onde serão realizadas novas blitze.