Fiscalização interdita lanchonete em Porto Alegre após encontrar baratas

SÃO PAULO - Uma lanchonete do McDonald's foi interditada no fim de semana em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, por causa de uma infestação de baratas e outros problemas de limpeza. O estabelecimento só foi reaberto nesta terça-feira, 20. Segundo a Vigilância Sanitária da cidade, a loja fica no Shopping Praia de Belas, na região sul da capital.

Os agentes da equipe de alimentos foram até a loja para fiscalização de rotina, quando encontraram uma grande quantidade de insetos, excesso de gordura na coifa (uma espécie de exaustor para as chapas) e outros problemas de limpeza. O restaurante foi notificado e teve de passar por uma faxina e dedetização. Na segunda-feira, porém, os mesmos problemas foram encontrados, e a loja foi fechada.

Durante vistoria nesta manhã, os fiscais constaram que o McDonald's seguiu as regras de higiene e o local foi reaberto para os clientes. Em nota, a rede de fast-food disse que segue as recomendações determinadas. "O McDonald's informa que está em dia com a documentação e higienização do restaurante, que já foi reaberto e opera normalmente."