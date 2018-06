Fiscalização multa 144 veículos nas praias do Rio

SÃO PAULO - No primeiro dia da operação Choque de Ordem nas Praias Verão 2012, iniciada nesta sexta-feira, 9, a Prefeitura do Rio rebocou 32 veículos e multou 144 por estacionamento irregular no trecho da orla do Leme ao Recreio dos Bandeirantes.

Dessa vez, a área de atuação da operação foi ampliada. Ela está compreendida entre o Flamengo e o Recreio dos Bandeirantes e mobilizará 481 homens da Guarda Municipal e do Controle Urbano diariamente, das 6h às 20h, especificamente para a operação nas areias. Nos fins de semana o efetivo será aumentado e passará a ter 100 agentes a mais em relação aos dias de semana.