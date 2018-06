Fiscalização multa estabelecimentos em shopping no Leblon, no Rio

SÃO PAULO - A Vigilância Sanitária Municipal multou nesta quarta-feira, 11, pelo menos seis estabelecimentos no Shopping Leblon, na zona sul da cidade do Rio de Janeiro, durante a primeira "Operação Shopping Saudável" de 2012. Dos 50 estabelecimentos das áreas de alimentos e saúde inspecionados, 22 foram intimados a fazer adequações estruturais.

O quiosque Schatzi e a lanchonete Bob´s foram multados por comercializar produtos em temperatura inadequada para consumo. O restaurante Foccacia recebeu multa por falta de asseio na manipulação de alimentos, e o Botequim Informal por falta de asseio no estabelecimento. Já o restaurante Bazzar foi autuado por não conter filtro de água. A loja SNC Alimentos Especiais recebeu duas multas, por comercialização de produtos para atletas com rotulagem inadequada e validade vencida.

Os fiscais inutilizaram 1,2kg de suplementos alimentares fora do prazo de validade e apreenderam 43,5kg de fórmulas destinadas a atletas, importadas de vários fabricantes, com rotulagem em desacordo com as normas sanitárias brasileiras. Os alimentos só poderão ser retirados do depósito após apresentação de documentação que autorize a venda em território nacional.

Desde setembro de 2010, a operação passou por 25 shoppings da cidade e inutilizou cerca 1.6 tonelada de alimentos.