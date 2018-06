Fiscalização retira 33 pessoas da rua na zona norte do Rio

SÃO PAULO - A Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) acolheu 33 adultos na manhã desta segunda-feira, 19, durante mais uma operação para retirada de população em situação de rua e de combate ao crack na cidade do Rio de Janeiro.

Os agentes percorreram o Centro de Abastecimento, em Irajá, na zona norte. A ação contou com o apoio de oito policiais do 41º BPM. O acolhimento foi realizado por 20 funcionários da SMAS. Durante a ação foram apreendidas facas, cartões de crédito e material para consumo de crack. Após o processo de identificação na polícia, todos os acolhidos serão encaminhados para as unidades de abrigamento do município.