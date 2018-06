Flautista israelense no Centro de Cultura Principal flautista da Orquestra Filarmônica de Israel, Yossi Arnheim apresenta-se com a Orquestra Pão de Açúcar, de alunos e ex-alunos do Método Jaffé de Ensino Coletivo de Cordas. A regência é de Daniel Misiuk. No Centro da Cultura Judaica (Rua Oscar Freire, 2.500, Sumaré), às 19 horas. Telefone: 3065-4333. Grátis.