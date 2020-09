Flordelis presta depoimento em processo na Câmara dos Deputados que pode levar à cassação

BRASÍLIA – A deputada Flordelis (PSD-RJ), acusada de ser a mandante do assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo, prestou depoimento nesta terça-feira, 22, à Corregedoria da Câmara dos Deputados. Ela responde a um processo disciplinar na Casa que pode levar à cassação do mandato da parlamentar.

A parlamentar foi ouvida pelo corregedor, deputado Paulo Bengston (PTB-PA), por cerca de duas horas. O Estadão apurou que Flordelis respondeu a dez perguntas. O processo está sob sigilo.

A parlamentar foi denunciada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro no mês passado como mandante do assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo, ocorrido em junho do ano passado. Dois filhos dela - entres adotados e biológicos, são 55 - já estavam presos pelo crime.

A partir do dia seguinte da entrega da defesa, o corregedor tem até 45 dias para dar o seu parecer sobre o caso. Só então a Mesa Diretora vai decidir se envia o processo ao Conselho de Ética da Câmara, colegiado responsável por analisar a conduta dos parlamentares e recomendar a cassação. Cabe ao plenário, no entanto, decidir se a acusação de assassinato é ou não motivo para perda do mandato de deputada.

A investigação do MP durou mais de um ano, e os responsáveis pelo inquérito concluíram que a deputada "foi a autora intelectual, a grande cabeça desse crime". A defesa de Flordelis nega o envolvimento da parlamentar e diz que a investigação é "contraditória e espetaculosa".