Florianópolis sofre apagão energético

Florianópolis amanheceu na escuridão. A fragilidade do abastecimento de energia elétrica da ilha mais uma vez foi exposta. Desde às 2 horas da manhã desta quarta-feira, 15, toda a parte norte da cidade teve o fornecimento de energia interrompido. Ainda não se sabe do motivo do apagão e tampouco foi localizado o ponto onde um cabo pode ter sido interrompido. As autoridades só puderam começar a analisar as torres de difícil acesso pela manhã. Não existe um plano para abastecimento provisório e não há previsão do retorno de energia.