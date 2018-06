FOCO DE TENSÃO

O Incra tem poder reduzido sobre suas superintendências regionais, em geral chefiadas por pessoas indicadas por políticos do PT ou de outros partidos da base do governo.

As providências

O governo estuda ampliar os poderes do conselho diretor do Incra, órgão que está acima da presidência, e da diretoria-geral, para acompanhar e fiscalizar as atividades das superintendências regionais.

As reações

Setores do Incra temem que a proposta de reformulação tenha como pano de fundo disputa de poder entre correntes do PT. O fortalecimento da cúpula da instituição seria uma forma de ampliar os poderes da Democracia Socialista, corrente que domina o Ministério do Desenvolvimento Agrário.