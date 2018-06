Focos de incêndio persistem na Serra do Papagaio (MG) Serão retomadas na manhã deste sábado as ações do Corpo de Bombeiros no combate às chamas que destroem parte do Parque Estadual Serra do Papagaio, próximo à cidade de Baependi, no Sul de Minas Gerais. Dois grandes focos de incêndio persistem no Pico Santo Agostinho, pertencente ao parque. O incêndio começou por volta das 10 horas da quinta-feira e destruiu 35 hectares de uma área próxima ao Pico do Santo Agostinho e do Chapadão. O parque possui uma área de 22.917 hectares, que abrange os municípios de Aiuruoca, Alagoa, Baependi, Itamonte e Pouso Alto. Segundo os Bombeiros da cidade de São Lourenço(MG), a exemplo do ocorrido na sexta-feira, neste sábado será utilizada aeronave Pégasus da Polícia Militar para levar cerca de 20 bombeiros e brigadistas de incêndio do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) e do IEF (Instituto Estadual de Florestas) até o local, já que a área é de difícil acesso por apresentar muitos declives.