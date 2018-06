Fogaça troca prefeitura pela disputa estadual O prefeito de Porto Alegre, José Fogaça (foto), comunicou ontem sua renúncia à Câmara de Porto Alegre e transmitiu o cargo informalmente ao vice-prefeito José Fortunati (PDT). A renúncia ocorre um ano e três meses depois do início de seu segundo mandato. Na próxima semana, como pré-candidato do PMDB, Fogaça inicia viagens pelo Estado a fim de colher subsídios para a campanha ao governo do Estado. Na disputa estão Yeda Crusius (PSDB), Tarso Genro (PT), Pedro Ruas (PSOL), Beto Albuquerque (PSB) e Luiz Augusto Lara (PTB).