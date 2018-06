Fogo atinge canteiro da Marginal Tietê

SÃO PAULO - A Marginal do Tietê tinha fogo no canteiro da pista local, sentido Castelo Branco, perto da Avenida dos Bandeirantes. O incêndio no matagal começou às 18h e estava sendo combatido por 3 viaturas do Corpo de Bombeiros.

Na Marginal do Pinheiros, na altura da Ponte do Morumbi, no sentido Castelo Branco, um foco de queimada teve início aproximadamente às 17h50, mas já foi controlado pelos bombeiros.